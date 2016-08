Prendiamoci una pausa dalla nostra identità sui social network

Tre anni fa, la giornalista americana Virginia Heffernan ha pubblicato un articolo intitolato “Perché sono creazionista”, il cui contenuto era esattamente quello che ci si poteva aspettare. (“A New York”, scriveva, “dirlo è come ammettere di pensare che in fondo Ahmadinejad non abbia tutti i torti”). Come strategia per farsi odiare dalla rete ha funzionato perfettamente: ha fatto arrabbiare tutti gli atei che avevano una connessione internet, e su Twitter si è guadagnata l’hashtag #WorseThanIsis (Peggio dell’Isis).

Sono stati giorni terribili per lei. O, meglio, non per lei, come ha spiegato in una recente intervista sul suo splendido ultimo libro. Magic and loss. The internet as art. “Quando mi sono accorta che @page88 (il suo account su Twitter) stava passando un bruttissimo momento, ho deciso che dovevo staccarmi da quel mondo”, ha detto. “Mi trovavo per caso in Florida con i miei cugini, e ho deciso che, il mio io in carne e ossa si sarebbe divertito”. Si è disconnessa e ha lasciato che fosse @page88 ad assorbire tutti i colpi.

Qualunque cosa pensiate della caccia ai clic, del creazionismo o di far infuriare gli atei, il suo mi è sembrato un modo molto sano di vedere la vita online: lasciare che sia il nostro personaggio pubblico a subire le critiche, e continuare a vivere. Molti di noi tendono a pensare che la separazione tra la nostra identità reale e quella online sia una cosa sbagliata, e spesso lo è: “l’effetto disinibente della rete” è quello che permette al nostro educatissimo vicino di casa di diventare un fanatico che fomenta l’odio sui social network, dove sembra che le regole del vivere civile non valgano.