Il rinascimento della psichedelia

L’elezione a sorpresa di Donald Trump ha oscurato una notizia dagli Stati Uniti che in un altro momento sarebbe stata di primo piano: la legalizzazione della cannabis per uso medico in Florida e Arkansas e di quella per uso ricreativo in Nevada, Massachusetts e California, il primo stato degli Stati Uniti per popolazione e pil. La cosiddetta “onda verde”, che appare inarrestabile anche considerando i recenti passi avanti in Messico e Australia, ha portato con sé degli effetti molto interessanti anche per il futuro della medicina.

Il nuovo movimento antiproibizionista, al di là dei discorsi specifici sulla cannabis e sul suo uso terapeutico, è riuscito a far passare un messaggio che, rispetto alle normative sulle droghe in vigore nella maggior parte del mondo, è ancora rivoluzionario: l’idea che lo status legale di una molecola dovrebbe essere stabilito in base sia al suo livello di tossicità sia, soprattutto, al suo potenziale medico.

La riorganizzazione del dibattito in tal senso fu anticipata da uno studio della rivista medica The Lancet che nel 2007 destò molto scalpore posizionando, dietro ai primi posti di eroina e cocaina, alcol e tabacco, assegnandogli un grado di pericolosità maggiore sia della canapa sia di uno psichedelico come l’lsd e di un entactogeno come l’mdma (ecstasy), sostanze fino a quel momento generalmente considerate (oltre che legalmente classificate) droghe pesanti. Nel 2010 un secondo studio di Lancet, che dava maggior peso agli effetti sociali delle varie droghe, confermava i dati del primo, limitandosi a posizionare l’alcol ancora più in alto per i suoi danni a lungo termine all’organismo e per la probabilità di essere causa di incidenti.

Nel momento in cui si è cominciato a riconsiderare le sostanze e il loro status legale in base ai possibili utilizzi in medicina, si è aperto un fronte molto ampio di riflessione su alcune di esse – psichedelici come lsd, dmt e psilocibina o entactogeni come l’mdma – che, fin dalla loro scoperta, avevano mostrato un potenziale in tal senso. Ogni ricerca si era però bloccata dopo la loro proibizione, che aveva reso molto difficile per i ricercatori avere accesso alle sostanze e alle autorizzazioni necessarie per studiarle.

In un’intervista del 1998, e ancora a Basilea nel 2006, durante il primo simposio internazionale sul tema organizzato per il suo centesimo compleanno, Albert Hofmann, scopritore dell’lsd, riteneva una mera speranza la possibilità di far tornare gli psichedelici sotto la lente della ricerca. In realtà solo due anni dopo, e proprio in Svizzera, sarebbe partito il primo studio medico, dopo quarant’anni di bando totale, volto a indagare il potenziale delle esperienze psichedeliche contro l’ansia che affligge i malati di cancro per la consapevolezza della malattia e del suo possibile esito. I risultati, positivi, dello studio sarebbero arrivati solo sei anni dopo, nel 2014, ma il passo era stato compiuto.