Nelle prossime settimane non dovresti maledire la pioggia gridandole di smettere di cadere su di te. Ti consiglio anche di non prendere a pugni i muri che ti tengono prigioniero e ti prego di non sputare nel vento quando ti soffia in faccia. Per evitare comportamenti controproducenti, ti anticipo che il prossimo futuro ti porterà utili sfide e straordinarie benedizioni se sarai disposto a considerare la possibilità che tutto quello che ti succede è in qualche modo un’opportunità.