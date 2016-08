La verità sta cominciando a deteriorarsi. Se agisci subito, potrai impedire che si decomponga del tutto. Ma stai attento, potresti combinare un bel casino, soprattutto se deciderai di intervenire con lo spietato candore che è necessario per una totale purificazione. Pensi di essere all’altezza del compito? Se ti rendi conto di non esserlo e deciderai di fuggire, ti perdonerò. Ma se deciderai di esercitare la tua circospetta magia, segui questi suggerimenti. 1) Raccogli rigorosamente le prove. 2) Per quanto è umanamente possibile, metti da parte il rancore. Agisci con compassionevole oggettività. 3) Anche se dovrai scavare tra fatti sgradevoli, pensa alle bellissime verità con cui li sostituirai.