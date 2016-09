Due bambine di sette anni mi hanno insegnato tre trucchetti per non prendermi troppo sul serio e non attribuire eccessiva importanza alla mia dignità. Te li offro giusto in tempo per la fase rilassata del tuo ciclo astrale. Primo: parla in una lingua inventata per almeno dieci minuti. Secondo: indossa due calzini e due scarpe diversi, fingi che nel tuo corpo ci siano due persone e da’ a ognuna un soprannome unico. Terzo: metti un pacchetto chiuso di patatine su un tavolo e colpiscilo con un pugno provocando un gran botto e facendo uscire ai due lati una nuvola di briciole. Non ripulire il casino che hai combinato per almeno un’ora.