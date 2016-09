Cosa fare se i tuoi alleati si impantanassero per eccesso di cautela? Non rimproverarli, cerca invece di fare quello che serve con allegria e senza il loro aiuto. E quali provvedimenti prendere se la mediocrità cominciasse a infiltrarsi nei tuoi progetti di collaborazione? Cerca di capire come ristabilire l’eccellenza e procedi con allegria. E se il mondo intorno a te ti appare in preda a una timorosa apatia o a un torpore che gli toglie coraggio? Ti consiglio di dargli un bel calcio nel sedere, con garbato ma fermo buonumore.