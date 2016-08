A rischio di chiederti troppo e forzarti la mano, i miei Guerriglieri della preghiera hanno chiesto alla divinità di mandarti una grossa fortuna economica. Sono perfino arrivati al punto di suggerire all’Essere supremo di aiutarti a vincere alla lotteria, a trovare per strada un grosso fascio di banconote o a veder soddisfatto un tuo desiderio da un inaspettato benefattore. Non sono sicuro che i loro tentativi andranno in porto, ma le possibilità che funzionino sono maggiori del solito. Per aumentare le probabilità, ti consiglio di organizzarti e informarti meglio sulla tua situazione finanziaria. Stabilisci chiaramente i cambiamenti che vorresti fare nei prossimi dieci mesi.