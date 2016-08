Da quello che vedo, il tuo vigore è al culmine. Nelle ultime settimane sei stato risoluto, deciso, tenace e concreto. Prevedo che nel prossimo futuro questo impeto si intensificherà, anche se diventerà più fluido e flessibile. Anzi, pronostico che la tua crescente potenza ti insegnerà nuovi segreti su come usarla in modo intelligente. Potresti battere il tuo record precedente di compassionevole coraggio e sensibile tenacia. Ma la notizia più bella è che probabilmente sarai capace di elargire amore pratico alle persone, agli animali e alle cose che sono importanti per te.