Il dizionario dice che il verbo inglese to schmooze significa “chiacchierare”, soprattutto per farsi pubblicità o per stringere rapporti sociali che potrebbero dimostrarsi utili. Ma questa definizione sottolinea solo l’aspetto negativo di un’attività che potrebbe essere svolta con abile onestà. Il tuo compito per le prossime settimane sarà praticare questa versione più nobile. Se offri un servizio bello o utile, oppure sia bello sia utile, spero che lo pubblicizzerai con tutta la tua capacità di ascoltare e di conversare in modo intelligente.