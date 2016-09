Nei prossimi giorni avrai più accesso del solito a forme di guida e di aiuto. Sono possibili anche interventi divini, dispense speciali e misteriose coincidenze. Se non credi nella polvere delle fate e nelle pozioni magiche, forse dovresti mettere da parte per un po’ questo pregiudizio. È più probabile che piccoli miracoli ti dispensino i loro doni se le tue teorie razionali non saranno d’intralcio. Ti do anche un altro consiglio: non essere troppo avido, sfrutta le opportunità che ti si aprono con umiltà e gratitudine.