Gli astri mi dicono che, metaforicamente parlando, sta per colpirti una tempesta di fulmini. Ma non dovrebbe crearti troppi problemi, a meno che tu non faccia l’equivalente di ubriacarti, uscire all’aperto e urlare maledizioni al cielo (non te lo consiglio). Per ottenere risultati migliori potresti: metterti al riparo dalla tempesta, preferibilmente nel tuo rifugio preferito; concederti più silenzio e serenità del solito; meditare con il rilassato fervore di un monaco zen inebriato dal Vuoto Sublime. E ora viene la parte migliore: scrivi un messaggio scherzosamente provocatorio per la dea, elencando tutte le situazioni che vorresti che ti aiutasse a cambiare nei prossimi dodici mesi.