Ti suggerisco di fare questi esperimenti. 1) Giura che da adesso in poi non nasconderai più la tua bellezza.

2) Stringi un accordo con il tuo re o la tua regina interiori per garantire che questa parte regale di te possa esprimersi liberamente. 3) Parla con il tuo io futuro di come voi due potreste collaborare per dare pieno sfogo alla raffinata potenza della tua intelligenza emotiva. 4) Nelle meditazioni e nei sogni, chiedi ai tuoi antenati come puoi avere accesso completo alle tue potenzialità sopite per poterle attivare.