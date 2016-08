Fai uno scherzo alla tua ansia nervosa. Salta in aria o gira in cerchio cinque volte gridando “Sono fatta d’amore”. Impara le parole e la musica di una nuova canzone che ti tira su di morale ogni volta che la canti. Immagina di lanciarti in un’avventura che ti renderà più coraggiosa e sorprenderà il tuo cuore. Fai a te stessa una promessa audace, e compra un oggetto che simboleggi la tua intenzione di mantenerla. Vai in uno spazio aperto, allarga le braccia per salutare il cielo e prega che ti mandi una visione del tuo prossimo grande obiettivo.