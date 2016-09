Big bang è l’espressione migliore che possiamo usare per definire l’inizio dell’universo? A me suona violenta e caotica, sembra un evento dovuto solo al caso. Mi piacerebbe molto di più un termine che evochi sublime eleganza e forza giocosa. E se usassimo qualcosa di diverso per la nascita del creato, come Onda primordiale, Grade risata o Maestoso bouquet? In ogni caso, ti consiglio di prendere in considerazione queste tre opzioni per descrivere la tua storia personale nelle prossime settimane. È in arrivo un grande risveglio.