È molto probabile che nelle prossime settimane riceverai proposte allettanti. Potresti anche essere invitato a unire la tua sorte con quella di potenziali collaboratori che sono profondamente affascinati da te. Non mi sorprenderebbe se ti chiedessero di condividere i tuoi talenti, offrire consigli o dimostrare la tua generosità. Sei molto ambito, mio caro. Come dovresti reagire? Ti consiglio di lasciarti adulare e gratificare, ma anche di stare attento. Solo perché trovi emozionante una richiesta, non è detto che vada bene per te. Scegli con molta cura.