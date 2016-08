Gli Illuminati non vorrebbero che ti rivelassi la profezia che ho preparato per te. E neanche i Signori del nuovo ordine mondiale, la Chiesa del subgenio, il Falso dio che si traveste da Vero dio, e quella vocina petulante che hai nella testa. Allora perché te la rivelo lo stesso? Perché ti voglio bene. Sono più fedele a te che a quelle potenze oscure. Perciò sono lieto di informarti che le prossime settimane saranno un buon momento per essere evasiva, non dare importanza, ribellarti alle influenze che vorrebbero controllarti e non sono allineate con gli scopi della tua anima.