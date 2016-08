Nelle ultime fasi del parto una donna soffre molto. Ma una volta che il bambino è venuto al mondo, la sua sofferenza si trasforma in gioia. Non prevedo un cambiamento così importante per te, Cancerino. Ma la fase di transizione che stai attraversando potrebbe avere alcuni aspetti simili: passerai dall’incertezza alla grazia, dall’agitazione al sollievo, dalla costrizione alla libertà. Per godere al massimo di questa benedizione, non aggrapparti alla situazione che ti lasci alle spalle né ai sentimenti che suscitava in te.