A meno che tu non sia stato allevato da un branco di asini selvatici, le prossime settimane saranno un periodo ideale per vivere una seconda infanzia. A meno che tu non sia allergico alle nuove idee, il prossimo futuro ti porterà curiosi colpi di fortuna che ti spingeranno a cambiare continuamente idea. E a meno che tu non sia troppo attaccato alle tue vecchie comodità, la vita ti offrirà la possibilità di esplorare frontiere che potrebbero farti scoprire nuove eccitanti comodità.