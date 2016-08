Superman ha un unico punto debole: è allergico alla kriptonite. La vicinanza di quel minerale indebolisce i suoi superpoteri e può creargli anche altri problemi. Penso che ognuno di noi abbia una kriptonite con cui fare i conti, anche se metaforica. Per esempio, io tendo a perdere i miei superpoteri alla presenza di una poesia smielata e di una canzone stonata. E tu, Capricorno? Qual è la tua kriptonite? Qualunque sia, sono lieto di comunicarti che in questo momento sei meno soggetto del solito alla sua influenza debilitante, perché il tuo sesto senso ti dice come evitarla.