Quando mia figlia Zoe era piccola, volevo che conoscesse l’origine delle cose che usava tutti i giorni. Perciò la portavo in piccole fattorie dove poteva osservare come si coltivavano e raccoglievano la frutta e la verdura. Visitavamo fabbriche dove si costruivano auto, mobili, giocattoli e lavelli da cucina. Mi piacerebbe che anche tu ti regalassi qualche esperienza simile nelle prossime settimane, Sagittario. È un ottimo momento per andare alla fonte delle cose che ti nutrono e migliorano la tua vita.