Sagittario

A proposito del mio lavoro, lo scrittore Tom Robbins ha detto: “Ho visto il futuro della letteratura americana, e si chiama Rob Brezsny”. L’attrice premio Oscar Marisa Tomei ha commentato: “Candido Rob Brezsny all’Oscar come miglior profeta protagonista. È un vero medico dell’anima”. Sei stufo di tutte queste mie vanterie? Ti risparmierò ulteriori manifestazioni di egocentrismo a una condizione: nei prossimi giorni dovrai vantarti molto, e non in modo discreto. Le tue espressioni di autostima dovranno essere abbondanti, roboanti, esultanti, spiritose e sincere.