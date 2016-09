Se esiste qualcosa come una trionfale sconfitta, presto la otterrai. Se qualcuno è in grado di sgattaiolare dalla porta posteriore dando l’impressione di fare un ingresso maestoso, quello sei tu. La tua capacità di realizzare propizi rovesci di fortuna e salutari ridefinizioni mi mette quasi in soggezione. Forse la pura e semplice giustizia non sarà disponibile, ma scommetto che saprai trovare un tipo di giustizia indisciplinata che sarà altrettanto preziosa. Per assisterti in queste astute manovre, segui il mio consiglio: non lasciare che il tuo coraggio ti renda troppo sicuro di te, e cerca sempre il modo di usare i tuoi punti deboli a tuo vantaggio.