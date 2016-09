Sei consapevole di avere un secondo cervello a livello viscerale? Se non lo sai, vai su Scientific American. Nelle ultime tre settimane, ho inviato istruzioni telepatiche a questa parte di te. Questa è una sintesi del messaggio che ti ho mandato: “Coltiva la tua tenacia, mio caro. Aumenta la tua capacità di resistenza, dolcezza. Alimenta la tua capacità di portare a termine quello che hai cominciato, bellezza. Sii perseverante, coraggioso e grintoso, carissimo”. Purtroppo, non sono sicuro che la mia trasmissione psichica abbia funzionato come speravo. Penso che tu abbia bisogno di un ulteriore incoraggiamento. Perciò munisciti di più forza d’animo, mio ardito guerriero. Sii incrollabile, accanito e risoluto, mio gagliardo condottiero.