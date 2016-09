Capricorno

Penso che nelle prossime settimane avrai una maggiore libertà dal fato. La routine quotidiana non ti opprimerà. Le influenze che di solito tendono a fiaccare la tua gioia di vivere ti lasceranno in pace. Sei pronto a sfruttare al massimo questa dispensa speciale? Ti prego, di’ di sì. Non lasciarti sfuggire nessuna opportunità di ergerti al di sopra del minimo comun denominatore. Credo che la tua forza di volontà ti permetterà di superare i condizionamenti. Non dovrai rispettare le vecchie regole e avrai una maggiore capacità d’inventare il futuro.