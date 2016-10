Stai sudando e ansimando per mantenere quello che hai conquistato in passato? O ti stai facendo abilmente strada verso le ricompense del futuro? Preferirei che tu scegliessi la seconda alternativa. Paradossalmente, sarà il modo migliore per realizzare la prima impresa. Garantirà che le tue motivazioni principali siano l’amore e l’entusiasmo piuttosto che la preoccupazione e lo stress, e questo ti permetterà di riuscire anche nella seconda impresa.