Capricorno

È il momento ideale per avviare o perfezionare un progetto che genererà verità, bellezza e giustizia. La cosa sorprendente è che questo è un ottimo momento anche per avviare e perfezionare un piano a lungo termine che ti renderà sano, ricco e saggio. È solo una coincidenza? Io direi di no. I presagi astrali fanno pensare che il tuo desiderio di metterti nobilmente al servizio degli altri si combini bene con quello di conseguire un successo personale. Per il prossimo futuro, i tuoi obiettivi altruistici saranno perfettamente allineati con quelli egoistici.