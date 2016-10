Capricorno

Negli ultimi undici mesi hai mai represso il tuo amore di proposito? Ci sono state volte in cui hai “punito” le persone che ami comportandoti in modo freddo e distaccato? Se hai risposto sì a una di queste domande, le prossime tre settimane saranno un ottimo momento per farti perdonare. Sei in una fase in cui puoi trarre il massimo beneficio dalla correzione dei tuoi errori. Ti consiglio di sforzarti allegramente di esprimere i tuoi impulsi più caritatevoli. Cerca di essere un simbolo di forza generosa.