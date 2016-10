Capricorno

Siamo tutti creatori e distruttori. Aggiungere nuovi elementi alla nostra vita è divertente e salutare, ma è fondamentale anche liberarci di quello che ci fa stare male. Il nostro corpo è una fucina di entrambe queste attività, uccide continuamente vecchie cellule e ne genera di nuove. Ma ora sei in una fase più creativa che distruttiva. Goditi tutta questa eccitazione! Travestimenti consigliati per Halloween: una divinità creatrice come Gaia o Prometeo dell’antica Grecia, il Serpente arcobaleno degli aborigeni australiani, l’Unkulunkulu degli zulu, il Coyote, il Corvo o la Nonna Ragno dei nativi americani.