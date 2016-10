Qualche tempo fa, a una festa, un tizio che conoscevo a malapena ha messo in dubbio la mia sincerità. “Sembri uno che ha avuto una vita facile”, mi ha detto. “Scommetto che non hai sofferto abbastanza per diventare una persona davvero appassionata”. Ho deciso di non mettermi a discutere con lui, ma ho pensato tra me e me: “Non ho sofferto abbastanza? E quella volta che mi hanno sparato? E il divorzio? E cinque anni di malattia?”. Ma dopo quella prima reazione mi sono tornate in mente tutte le avventure che hanno alimentato la mia passione senza farmi soffrire. Ti dico queste cose, Ariete, perché ho il sospetto che anche tu presto vivrai esperienze che alimenteranno la tua passione con il piacere piuttosto che con la sofferenza.