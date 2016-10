“Non è normale sapere quello che vogliamo”, diceva lo psicologo Abraham Maslow. “È una conquista psicologica rara e difficile”. Non si riferiva a cosa vogliamo per cena o a quali scarpe vogliamo comprare. Parlava dei grandi desideri proiettati nel futuro: cosa speriamo di diventare da grandi, cosa cerchiamo nei nostri migliori alleati, quali sentimenti ci piacerebbe provare ogni giorno della nostra vita. La buona notizia, Bilancia, è che a partire da ora e per i prossimi dieci mesi avrai più opportunità del solito di capire esattamente quello che vuoi.