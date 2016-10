La maggior parte di noi non può farsi il solletico da sola. Visto che abbiamo il controllo cosciente delle nostre dita, sappiamo che possiamo fermarci in qualsiasi momento. Senza l’elemento dell’incertezza, il riflesso non scatta. Ma forse nelle prossime settimane potresti essere temporaneamente esente da questa regola. Te lo dico perché i presagi astrali fanno pensare che avrai una straordinaria capacità di sorprendere te stessa. Proverai regolarmente nuovi impulsi. La tua specialità sarà essere imprevedibile e spontanea. Divertiti a fare quello che di solito non fai.