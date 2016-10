Sei nella fase dell’Analisi franca e focalizzata. È il momento buono per capire come stanno andando le cose. Ti offro quattro consigli su come cominciare. 1) Chiedi a una persona che ti ama e ti rispetta di dirti chiaramente ma senza ferirti quello che dovresti imparare. 2) Consultati con qualcuno degno di fiducia che ti aiuti a trovare la motivazione necessaria per fare una cosa importante che stai rimandando. 3) Avvia una conversazione immaginaria con la persona che eri un anno fa. Incoraggia il tuo Vecchio Io a essere sincero su come il tuo Nuovo Io potrebbe perseguire meglio i suoi obiettivi fondamentali. 4) Recita questa preghiera al tuo albero, animale o prato preferito: “Mostrami cosa devo fare per provare più gioia”.