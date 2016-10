Esperimento dell’aiutante, parte prima: chiudi gli occhi e immagina di avere vicino un aiutante gentile e attento, una persona, un animale, uno spirito ancestrale o un angelo che già conosci bene o che ancora non hai incontrato. Dedica almeno cinque minuti a visualizzare una scena in cui questo alleato ti aiuta a raggiungere un particolare obiettivo. Esperimento dell’aiutante, parte seconda: ripeti questo esercizio ogni giorno per i prossimi sette giorni e ogni volta immagina che l’aiutante migliori la tua vita in un modo specifico. Prevedo che con questo esperimento attirerai un aiuto concreto nella vita reale.