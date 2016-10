Ti invito a fantasticare su quello che le tue quattro bisnonne e i tuoi quattro bisnonni stavano facendo il 1 novembre 1930. Come? Non sai da che parte cominciare? Non conosci neanche i loro nomi? Se è così, spero che rimedierai alla tua ignoranza. Per crearti il futuro che desideri devi sapere da dove vieni e chi sono i tuoi antenati. Travestimento consigliato per Halloween: il tuo antenato più interessante.