In Brasile ci sono persone che mangiano teste di piranha perché le considerano afrodisiache. In Zimbabwe alcune donne usano l’urina di babbuino per aumentare il loro fascino. Visto che sei in una fase in cui sarebbe educativo e salutare attingere ai tuoi desideri erotici più profondi, potresti scegliere una di queste creature o sostanze per realizzare il tuo costume di Halloween. Altre sostanze consigliate: gli asparagi, le ostriche crude, le M&M’s verdi, le orchidee selvatiche e il peperoncino piccante.