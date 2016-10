Per produrre una bottiglia di Cabernet Sauvignon ci vogliono 700 grappoli d’uva. Prova a confrontare questo procedimento con la nascita della pioggia. Quando si condensa, il vapore acqueo che è in cielo si trasforma in minuscole perle liquide. Se l’umidità aumenta ancora, un milione di quelle goccioline si unisce a formare un’unica goccia di pioggia. Cosa ha a che fare questo con la tua vita? Ho il sospetto che nelle prossime settimane avrai un talento speciale per i processi di questo tipo: avrai bisogno di molto materiale grezzo e di molta energia per creare una meraviglia relativamente piccola. Travestimento consigliato per Halloween: una goccia di pioggia o una bottiglia di vino.