Durante il periodo di Halloween il cosmo ti autorizza a essere una versione più grande, più audace e più ammaliante di te stesso. Sono sicuro che esprimerai la tua profonda bellezza in modo preciso e brillante, immaginerai il tuo futuro con superba eleganza e andrai dove diavolo avrai voglia di andare. È ora di essere più forte delle tue paure e più sfrenato dei tuoi banali peccati. Travestimento consigliato per Halloween: te stesso in versione supereroe.