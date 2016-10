Ecco due scenari da usare come metafora nelle prossime settimane. Il primo: nelle banche di tessuti umani di tutta l’Europa e il Nordamerica sono conservati più di due milioni di embrioni congelati; quando arriverà il momento, le loro proprietarie se li riprenderanno e porteranno a termine la gravidanza. Il secondo: il whisky scozzese è una potentissima bevanda che altera la mente, deve maturare per almeno tre anni e può essere distillato più volte. Oggi in Scozia ce ne sono 20 milioni di botti. Cosa hai in comune con queste due storie? È arrivato il momento di attingere alle risorse che tenevi di riserva e che non erano ancora mature. Travestimenti consigliati per Halloween: una donna incinta di nove mesi, una rosa o un girasole in fiore, un frutto maturo.