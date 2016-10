Nel film Terminator 2, Arnold Schwarzenegger recita la parte di un benevolo androide arrivato dal futuro, un eroe forte e silenzioso che non ha bisogno di parlare molto. L’attore guadagnò 30mila dollari per ogni parola pronunciata. Spero che nei prossimi giorni i tuoi discorsi siano altrettanto incisivi e redditizi. Dalla lettura dei presagi astrali deduco che sarai più convincente che mai. Avrai un’eccezionale capacità di dire quello che intendi e intendere quello che dici. Usa questo superpotere con eleganza e precisione! Travestimenti consigliati per Halloween: l’antico oratore greco Demostene, Martin Luther King, Virginia Woolf, l’abolizionista e femminista Sojourner Truth, il rapper MC Lyte, Winston Churchill.