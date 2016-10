I pianeti si sono allineati in uno strano modo. Il cosmo ti autorizza a curare più del solito i tuoi interessi e a essere egoista. Perciò potrai tranquillamente chiedere “cosa ci guadagno io?”, oppure “dimostrami il tuo amore” o “dammi, dammi, dammi quello che voglio”. Se qualcuno ti fa una promessa importante, non vergognarti di chiedergli “me la metti nero su bianco?”. E se improvvisamente ti viene la voglia di arraffare il pezzo più grande della torta, non esitare a farlo.