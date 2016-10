Alcuni astronomi usano scherzosamente l’espressione “finto meteorite” per riferirsi a un frammento di roccia che all’inizio sembra caduto dal cielo (vero meteorite), ma alla fine si rivela di origine terrestre. Ho il sospetto che in questo momento nella tua vita ci sia l’equivalente metaforico di un finto meteorite. La fonte di un nuovo arrivo o di un’influenza recente non è quella che sembrava all’inizio. Ma questo non è necessariamente un problema. Anzi, quando avrai individuato la sua vera natura, probabilmente sarà utile e interessante.