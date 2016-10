La vetta di Pikes Peak, in Colorado, si trova a 4.300 metri sul livello del mare. Scalarla non è un’impresa facile. Durante l’estate scoppiano regolarmente forti temporali e la neve cade tutto l’anno. Ma nel 1929 un amante dell’avventura di nome Bill Williams decise che scalare quella vetta non era abbastanza difficile per lui. Voleva qualcosa di più impegnativo. Indossò un paio di ginocchiere e strisciò fino alla vetta spingendo una nocciolina con il naso. Nelle prossime settimane ti consiglio di non prenderlo a modello, Vergine. Limitati a scalare la montagna.