Sei spesso perplesso? Ti ritrovi immerso in confuse meditazioni che ti fanno dubitare degli impegni presi? Stai nutrendo assurde fantasie che ti fanno provare strani piccoli brividi? Spero di sì. Dalla mia analisi dei cicli astrali ho dedotto che questo è un ottimo momento per rimettere tutto in discussione. Potresti divertirti molto a risolvere enigmi e rompicapi. Ti prego di notare che non ti sto consigliando di abbandonare tutto quello su cui stai lavorando e di scappare via. Questo è il tempo delle fertili ricerche, non delle azioni affrettate. È bene pensare a qualche aggiustamento senza dare il via a cambiamenti epocali.