Ti sconsiglio di comprarti un gatto a nove code e di fustigarti nel vano tentativo di esorcizzare i tuoi demoni. La verità è che quegli insidiosi piantagrane esultano quando te la prendi con te stesso. Anzi, la loro strategia è proprio quella di indurti con l’inganno a trattarti male. Quindi, se speri di cacciare via i sabotatori che affollano il sacro tempio della tua psiche, la cosa migliore da fare è ricoprirti di affettuose attenzioni e sontuose benedizioni. A quelle pesti non piacerà affatto, e se ti impegnerai a lungo in questa crociata, alla fine scapperanno.