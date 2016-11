Capricorno

“Se non puoi liberarti del tuo scheletro nell’armadio”, diceva George Bernard Shaw, “faresti meglio a insegnargli a ballare”. Dovresti prendere in considerazione questo consiglio. Forse non sei ancora in grado di estinguere un certo debito karmico, perciò ti consiglio di trovare un modo per giocarci, e magari provare un qualche lugubre piacere nel farlo. La tua disponibilità a lasciarti andare potrebbe almeno alleviare l’angoscia che ti provoca quello scheletro e alla fine trasformarlo in qualcosa di utile.