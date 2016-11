Capricorno

Nei secoli passati, durante la quaresima, la chiesa cattolica imponeva ai fedeli grandi sacrifici. Nel periodo di sei settimane che andava dal mercoledì delle ceneri alla domenica di Pasqua, i credenti dovevano purificarsi dai loro peccati con un sacrificio. Per esempio, il venerdì non potevano mangiare carne. Ma potevano mangiare il pesce. Questa scappatoia fu ulteriormente ampliata nel seicento, quando la chiesa stabilì che i castori erano pesci. Penso che anche tu dovresti trovare una scappatoia ai limiti che ti sei imposto. C’è qualche tabù che osservi anche se non ha più molto senso? Liberati da queste costrizioni.