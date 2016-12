Capricorno

Nel suo Dizionario dei dolori oscuri, John Koenig conia nuove parole per descrivere sensazioni che prima non avevano un nome. Ho il sospetto che ultimamente tu ne abbia provata qualcuna. Una è la monachopsis, definita come “la sottile ma persistente sensazione di essere fuori posto”. Poi c’è la altschmerz, cioè la “stanchezza di avere sempre gli stessi vecchi problemi”. Ecco invece altri due dei termini di Koenig per due sensazioni che sicuramente proverai quando cercherai di riemergere dalla palude. Il primo è liberosis, che significa “preoccuparsi di meno delle cose che non sono importanti, mollare la presa” per poter vivere in modo sciolto e giocoso. Il secondo è flashover, che indica il momento in cui “una conversazione diventa viva e reale, quando una scintilla di fiducia manda in corto i delicati circuiti che tieni isolati sotto strati e strati di ironia”.