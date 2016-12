Capricorno

Forse in queste ultime settimane hai avuto voglia di spaccare i muri con la testa, di trascinare preziosi ricordi in strada e dargli fuoco o di regalare scatole piene di spazzatura a persone che non ti apprezzano come dovrebbero. Spero che ti sia trattenuto dal fare questo tipo di cose. Ecco qualche consiglio per liberarti da questi impulsi: crea o trova un simbolo di uno dei tuoi blocchi mentali e distruggilo con un martello; tira a lucido i tuoi preziosi ricordi e celebra rituali per rinvigorire il tuo amore per loro; fai tutti i viaggi alla discarica necessari per liberarti dei rifiuti e del marciume che congestionano il tuo ambiente.