L’importanza di Edgar Allan Poe, scrittore del Capricorno, è innegabile. In quasi tutte le liste dei libri di letteratura americana dell’ottocento le sue opere sono definite come “assolutamente da leggere”. Tra i suoi capolavori ci sono la poesia Il corvo, il racconto Lo scarabeo d’oro e il suo romanzo Le avventure di Gordon Pym. Ma non furono queste le opere più vendute quando Poe era in vita. Il successo arrivò soprattutto da The conchologist’s first book, un manuale sulle conchiglie che in realtà lui non aveva neanche scritto ma solo curato. Se leggo bene i presagi astrali, nel 2017 qualcosa contribuirà a garantire che il tuo destino sia diverso da quello di Poe. Nei prossimi mesi i tuoi migliori talenti saranno notati e apprezzati molto più di quanto non lo siano stati finora.