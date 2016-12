Capricorno

Mentre riflettevo sui tuoi presagi astrali per il 2017, ho trovato per caso un brano terribilmente appropriato del rabbino Tzvi Freeman. Contiene un messaggio che ti consiglio di imparare a memoria e di ripetere almeno una volta al giorno per i prossimi 365 giorni, ed è questo: “Niente ti può trattenere, né la tua infanzia né la storia della tua vita e neanche l’ultimo momento prima di adesso. In un attimo puoi abbandonare il tuo passato. E una volta che lo avrai abbandonato, puoi ridefinirlo. Se il passato era un recinto di futilità, fallo diventare una ruota del desiderio che ti spinge in avanti. Se il passato era un muro di mattoni, fallo diventare una diga che permette alla tua forza di scatenarsi”.